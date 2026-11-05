В еврозоне годовая инфляция цен промышленных производителей в сентябре ускорилась до 11,1% — это самый высокий показатель с февраля 2023 года. Рост цен в значительной мере обеспечил энергетический сектор, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на данные Евростата.

Показатель выше ожиданий

Показатель превысил рыночные ожидания на уровне 10,9%. В августе годовой рост цен производителей в еврозоне составил 8,3%. В месячном выражении промышленные цены в сентябре выросли на 2,5%, после роста на 2% в августе.

Цены производителей энергии выросли на 30,8% в годовом выражении и на 7,8% за месяц. В августе годовой рост в этом секторе составлял 21%. Без учета энергии промышленные цены в еврозоне повысились на 3,5% против 3,4% месяцем ранее.

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Динамика в странах ЕС

Во всем Европейском Союзе цены промышленных производителей выросли на 10,9% в годовом выражении и на 2,6% в месячном. Наибольший годовой рост зафиксировали в Болгарии — 22,9%, Ирландии — 19,9% и Литве — 19%. Люксембург стал единственной страной со снижением цен производителей — на 8,1% в годовом выражении.

Наиболее заметный месячный рост зафиксировали в Болгарии — 4,6%, далее следуют Литва — 4,2%, а также Греция и Испания — по 3,9%. В Люксембурге и на Мальте цены за месяц не изменились.

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