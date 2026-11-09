Инфузия железа улучшила переносимость нагрузок при HFpEF — News-Medical

Однократная внутривенная инфузия железа улучшила переносимость физических нагрузок у людей с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса (HFpEF) и дефицитом железа. Такой результат показало рандомизированное исследование IRON-MET HFpEF, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 65 пациентов с симптомной HFpEF и дефицитом железа. Их медианный возраст составил 68 лет, 72% участников были женщинами. В группу лечения вошли 44 человека: они получили одну внутривенную дозу 1000 мг феррика деризомальтозы. Еще 21 участник получил плацебо.

До инфузии и через 12 недель после нее все участники прошли кардиопульмональное нагрузочное тестирование. Авторы отмечают, что дефицит железа встречается более чем у половины пациентов с HFpEF. Железо вводили внутривенно, поскольку предыдущие исследования при других формах сердечной недостаточности не показали пользы от перорального приема препаратов железа, что, вероятно, связано с низким всасыванием в желудочно-кишечном тракте.

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Результаты через 12 недель

Пиковое потребление кислорода, или VO₂, являющееся показателем кардиореспираторной выносливости, в группе инфузии выросло примерно на 10%. В группе плацебо этот показатель не изменился. Также у пациентов, получивших железо, улучшились заранее определенные вторичные показатели: дистанция шестиминутной ходьбы, VO₂ на анаэробном пороге и функциональный класс по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации.

Участники, получавшие препарат, имели лучшие показатели доступности железа в крови. В то же время оценки состояния здоровья, о которых пациенты сообщали в комплексном опроснике, существенно не различались между группами. Серьезных нежелательных явлений, связанных с введением железа, не зафиксировали.

Ограничения испытания

Результаты представили на Научных сессиях Американской кардиологической ассоциации 2026 года и одновременно опубликовали в журнале Circulation. Исследователи подчеркнули, что выборка была небольшой и преимущественно состояла из белых пациентов, а наблюдение продолжалось всего 12 недель. Дальнейшие исследования должны проверить длительность эффекта и результаты в разных группах пациентов.

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