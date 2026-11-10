Иностранные инвесторы с июля по октябрь 2026–27 финансового года вложили $747,2 млн в государственные ценные бумаги Пакистана. Из этой суммы $509,2 млн пришлось на Pakistan Investment Bonds, еще $238 млн — на казначейские векселя. Об этом свидетельствуют данные Государственного банка Пакистана, на которые ссылается Dawn.

Крупнейшие вложения в государственные облигации

Объем Pakistan Investment Bonds, приобретенных иностранными инвесторами с июля по октябрь, стал самым высоким для этого периода. Только в октябре в эти бумаги поступило около $251 млн.

Крупнейшим инвестором в Pakistan Investment Bonds стали Объединенные Арабские Эмираты, вложившие $395,7 млн. Второе место занял Бахрейн с $80 млн. Бахрейн также инвестировал $72 млн в казначейские векселя.

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Доходность казначейских векселей

Крупнейшим инвестором в казначейские векселя стала Великобритания, направившая на их покупку $80 млн. В то же время приток средств иностранцев на пакистанский фондовый рынок был меньше — $124,4 млн за четыре месяца. Совокупный объем иностранных поступлений в государственные бумаги и акции составил $872 млн.

26 октября Государственный банк Пакистана повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 12%. После этого доходность эталонного шестимесячного казначейского векселя достигла 12,54%. Издание отмечает, что стабильность обменного курса на протяжении более чем года также рассматривается как один из факторов интереса к таким инвестициям.

Финансовые эксперты, которых цитирует издание, считают, что высокие ставки по государственным бумагам стимулируют вложения и внутри страны. По их мнению, это может сужать возможности частного сектора привлекать дорогое финансирование через банковскую систему.

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