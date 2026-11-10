Японская нефтегазовая компания Inpex намерена сохранять присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на сбои в судоходстве через Ормузский пролив, которые осложнили ее морские операции в Абу-Даби, ОАЭ. В то же время добыча компании на суше эмирата продолжается без перебоев, сообщает The National.

Управляющий директор бизнеса Inpex в Абу-Даби Масато Камия заявил, что Ближний Восток остается ключевым регионом для компании. Он также отметил, что Inpex стремится сотрудничать с партнерами для наращивания добычи, однако возможность увеличить поставки нефти из Абу-Даби в Японию будет зависеть от рыночной ситуации.

Зависимость Японии от ближневосточной нефти

В 2025 году Япония получала с Ближнего Востока около 94% импортируемой сырой нефти. После нарушения судоходства через Ормузский пролив импорт нефти страной в апреле снизился примерно до 850 тыс. баррелей в сутки — почти на две трети по сравнению с предыдущим годом и до самого низкого уровня с начала ведения статистики в 1979 году.

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В марте Япония начала высвобождать 80 млн баррелей из государственных резервов — это стало крупнейшим высвобождением в истории страны. Японские нефтепереработчики также начали искать альтернативных поставщиков и маршруты перевозки. В сентябре ОАЭ обеспечили 48,5% японского импорта сырой нефти, а США — 27,5%; доля Ближнего Востока в целом составила 68,4%.

Активы Inpex в Абу-Даби

Inpex работает в Абу-Даби более полувека и добывает нефть на шельфе эмирата с 1973 года. Компания владеет 12% в месторождении Upper Zakum и 10% в Lower Zakum; концессия действует до 2058 года. Помимо нефтяных активов, Inpex расширяет участие в газовом секторе эмирата.

Компания сохраняет 40% в сухопутном блоке Onshore Block 4, где в 2021 году обнаружила нефть, конденсат и газ. Оператором проекта стала Adnoc. Также Inpex приобрела 5% в газовой концессии Bab Gas Cap вместе с BP и TotalEnergies. Ожидается, что этот проект сможет добывать до 1,5 млрд кубических футов газа в сутки.

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