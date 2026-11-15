Документальный фильм Inside Gaza, посвященный работе журналистов агентства AFP в секторе Газа после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, получил награду за лучший документальный фильм на кинофестивале Cinemania в Монреале, Канада. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Истории журналистов AFP

72-минутная лента рассказывает о повседневной жизни четырех журналистов AFP, освещавших события на территории, куда международным СМИ в основном ограничен доступ. Режиссером фильма стала Элен Лам Тронг.

Картину смонтировали из материалов, созданных командой AFP непосредственно в секторе Газа, а также из интервью, записанных после того, как журналисты покинули территорию.

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Награду принял руководитель бюро AFP

Награду в Монреале получил руководитель бюро AFP в Газе Адель Заанун, один из четырех героев фильма. Он посвятил награду журналистам, погибшим во время войны в Газе, а также репортерам, которые продолжают работать на месте в условиях нехватки еды, воды и интернета.

Заанун также призвал поддерживать журналистов и свободу СМИ в Газе и других частях мира. Как отмечает издание, Inside Gaza уже получил несколько международных наград и может претендовать на премию «Оскар».

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