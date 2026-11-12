Инспекторат полиции Его Величества предупредил, что использование результатов ретроспективного распознавания лиц в качестве доказательств может привести к неправомерным арестам невиновных людей, в частности представителей этнических меньшинств. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет инспекторов.

Результат поиска не является доказательством

Проверка касалась только ретроспективного распознавания лиц. Инспекторы установили, что некоторые следователи не осознавали: результат системы является оперативной информацией, а не доказательством, поэтому перед любыми принудительными действиями необходимы дополнительные проверки.

В отчете отмечается, что в отдельных случаях сотрудники полиции чрезмерно полагались на потенциальные совпадения, не проводя достаточных проверок. Это приводило к ненадлежащим следственным действиям и создавало риск ошибочной идентификации или ареста человека.

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Предвзятость алгоритмов и хранение данных

Инспекторы также выявили проблемы с предвзятостью алгоритма: он чаще ошибочно отмечал представителей этнических меньшинств как подозреваемых. Надежность результатов ухудшалась и из-за загрузки изображений низкого качества — размытых фотографий или кадров, на которых было несколько лиц.

Отдельно в отчете упомянуто, что некоторые полицейские учетные фотографии, которые должны были быть удалены, фактически сохранялись. По мнению инспекторов, законодательство не успевает за развитием технологий распознавания лиц, а комплексной законодательной базы для их применения нет. Это затрудняет определение правовых оснований использования технологии и необходимых гарантий защиты граждан.

Инспектор полиции Его Величества Кэтрин Стоун заявила, что для сохранения общественного доверия полиция должна продемонстрировать наличие надлежащих гарантий, контроль рисков предвзятости и хранения данных, а также сохранить человеческий контроль за решениями.

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