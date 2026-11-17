Исследователи Института Солка разработали метод Superb-seq, который позволяет на уровне отдельных клеток одновременно определять целевые и нецелевые изменения ДНК, внесенные системой CRISPR, а также изменения активности генов. Как сообщает News-Medical, работа была опубликована в журнале Nature Methods 16 ноября 2026 года.

Что определяет Superb-seq

CRISPR/Cas9 используют для редактирования генома: белок Cas9 разрезает ДНК в заданном участке, ориентируясь на направляющую РНК. Однако система способна вносить изменения и в участки генома, которые не были запланированной целью. Существующие методы могут показывать расположение таких нецелевых редактирований, но не позволяют установить, в каких именно отдельных клетках они произошли и как повлияли на их поведение.

Superb-seq объединяет редактирование Cas9, короткую последовательность ДНК для фиксации редактирования и одноклеточное секвенирование РНК. Это позволяет связать конкретные изменения генома с изменениями экспрессии генов в той же клетке. Авторы отмечают, что нецелевые изменения потенциально могут затрагивать гены, важные для защиты клеток от рака или других нездоровых состояний.

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Результаты проверки метода

Команда протестировала Superb-seq на 34 тысячах клеток трех клеточных линий. В одной группе из 10 тысяч выращенных в лаборатории человеческих клеток лейкемии метод выявил 43 участка редактирования, из которых 36 были нецелевыми, а также 5761 отредактированную клетку.

По словам исследователей, метод также выявлял изменения экспрессии генов, вызванные редактированием генома, которые не фиксируют существующие подходы. Superb-seq сравнивают с Perturb-seq: этот предыдущий метод считывает активность генов и направляющие РНК, но не определяет напрямую изменения ДНК, возникшие после редактирования.

Возможное применение

Авторы работы рассматривают Superb-seq как инструмент для фундаментальных исследований, разработки лекарств, персонализированной медицины и создания данных для моделей машинного обучения. Они указывают, что различия между геномами людей могут создавать разные нецелевые изменения, поэтому такой анализ может помочь оценивать безопасность терапий с редактированием генома на ранних этапах разработки.

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