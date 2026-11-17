Суверенный фонд Mubadala Investment Company из Абу-Даби и американская инвестиционная компания Centerbridge Partners договорились приобрести британскую компанию по управлению состоянием Canaccord Wealth в рамках сделки за наличные. Стоимость предприятия оценена примерно в 1,17 млрд фунтов стерлингов, или $1,54 млрд.

Об этом сообщает The National. Сделка охватывает бизнес Canaccord Genuity по управлению капиталом частных клиентов в Великобритании и на Коронных территориях.

Активы и условия сделки

Canaccord Wealth предоставляет частным клиентам услуги по управлению инвестициями и финансовому планированию. По состоянию на 30 июня объем активов компании под управлением и администрированием составлял 43,4 млрд фунтов стерлингов.

Завершение сделки ожидается в первой половине 2027 года после выполнения условий закрытия и получения регуляторных разрешений. После этого Mubadala и Centerbridge будут совместно владеть Canaccord Wealth, а действующая команда менеджмента сохранит существенную долю в бизнесе.

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Планы инвесторов

В Mubadala заявили, что видят возможности на рынке, где рост благосостояния и сложность финансовых вопросов повышают спрос на профессиональные консультации. В Centerbridge отметили, что британский сектор управления состоянием поддерживается спросом на качественные персонализированные финансовые консультации.

За последнее десятилетие активы Canaccord Wealth под управлением и ее выручка почти утроились. Согласно заявлению компаний, инвестиции Mubadala и Centerbridge должны поддержать следующий этап ее развития.

Mubadala инвестирует от имени правительства Абу-Даби и расширяет международный портфель в сферах возобновляемой энергетики, мобильности, передовых технологий, искусственного интеллекта и наук о жизни. В прошлом году активы фонда выросли на 17% — до $385 млрд.

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