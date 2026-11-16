Инвестиции в Китае упали на 8,1% за десять месяцев — CNBC

В октябре в Китае замедлились розничные продажи и промышленное производство, а спад инвестиций углубился. По данным CNBC, все три ключевых показателя оказались хуже ожиданий экономистов.

Потребление и производство замедлились

Розничные продажи, являющиеся показателем потребительской активности, в октябре выросли на 0,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали роста на 0,8%. В сентябре этот показатель составлял 1,1% — это был самый высокий уровень за шесть месяцев.

Промышленное производство в октябре увеличилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже прогноза аналитиков в 5,3% и меньше сентябрьских 5,5%, которые были максимумом за пять месяцев.

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Углубление спада инвестиций

За первые десять месяцев года инвестиции в основные средства, в частности в недвижимость и инфраструктуру, сократились на 8,1%. Аналитики прогнозировали снижение на 7%. CNBC отмечает, что такой спад является беспрецедентным вне периода пандемии COVID-19.

Слабые экономические показатели отразились и на рынке труда. Общий уровень безработицы в октябре несколько снизился — до 5,1%. В то же время безработица среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет, без учета студентов, в сентябре составляла 18% и держалась вблизи самого высокого уровня за год.

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