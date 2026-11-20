Инвестиционная компания ARK Invest в день дебюта Anthropic на бирже Nasdaq приобрела около 935 тыс. акций разработчика искусственного интеллекта через шесть биржевых фондов. На закрытии первой торговой сессии этот пакет оценивался более чем в $90 млн, сообщает CoinDesk.

Покупки через шесть фондов

Больше всего акций приобрел фонд ARK Innovation ETF — 556 777 бумаг. Данные об операциях ARK Invest привела в обновлении о торгах, отправленном по электронной почте.

Anthropic, разработчик модели Claude, разместила 980 млн акций по $83 за одну и привлекла $81,3 млрд. CoinDesk называет это крупнейшим первичным публичным размещением акций за всю историю.

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Динамика акций после дебюта

Торги акциями Anthropic начались на уровне $111,50. В конце сессии бумаги стоили $97,17 — на 13% ниже цены открытия и на 16% ниже внутридневного максимума. За день были заключены сделки почти с 850 млн акций компании.

В тот же день ARK Invest продала примерно 33 430 акций производителя чипов Nvidia, стоимость которых на закрытии оценивалась в $4,9 млн. Несмотря на новую покупку, Anthropic не вошла в десятку крупнейших позиций в портфелях ARK Invest.

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