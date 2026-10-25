Миллиардер и инвестор хедж-фондов Билл Акман призвал сформировать следующее правительство Израиля без министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича. Он заявил, что высказывания и действия обоих политиков нанесли значительный ущерб международной репутации страны, сообщает The Hill.

Аргументы Акмана

Акман, которого издание называет известным сторонником Израиля, опубликовал свою позицию в социальной сети X. По его словам, мировые СМИ часто представляют заявления Бен-Гвира и Смотрича как отражающие взгляды всех израильтян.

По мнению инвестора, правительство без этих двух политиков могло бы сигнализировать миру о новом этапе для Израиля. По его оценке, это дало бы стране возможность восстановить утраченный авторитет, усилить перспективы расширения Соглашений Авраама и улучшить отношения с демократами, республиканцами и американцами в целом.

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Выборы 27 октября

Акман не поддержал ни одного кандидата на пост премьер-министра, подчеркнув, что выбор должны сделать граждане Израиля. Его заявление прозвучало за два дня до выборов 27 октября, на которых премьер-министр Биньямин Нетаньяху баллотируется на новый срок.

Среди соперников Нетаньяху The Hill называет бывшего военного руководителя Гади Айзенкота, который возглавляет центристскую партию Yashar. Последние опросы, по данным издания, показывали незначительное преимущество партии Айзенкота над «Ликудом», однако ни одна из сторон не имела очевидного пути к 61 месту, необходимому для формирования правительства в парламенте из 120 мест.

Бен-Гвир возглавляет ультранационалистическую партию «Оцма йехудит», а Смотрич — партию «Религиозный сионизм». Оба политика, по данным The Hill, подвергались международной критике из-за своих экстремистских взглядов на палестинцев и израильские поселения на оккупированном Западном берегу.

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