В США следующий руководитель Nvidia столкнется с усилением контроля над международным бизнесом компании, ограничениями доступа Китая к передовым американским чипам и вопросами финансирования инфраструктуры искусственного интеллекта. Такую оценку в комментарии Fortune дал управляющий директор REX Financial Билл Бирмингем. REX Financial является материнской компанией REX Shares, которая управляет активами на $8,5 млрд.

По мнению Бирмингема, ключевой проблемой для Nvidia будет не столько смена руководства, сколько доступ китайских компаний к американским чипам. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о правиле, призванном закрыть возможность удаленного доступа к передовым ИИ-чипам и серверам через дата-центры за рубежом. Трамп также заявил, что хочет не допустить строительства американскими компаниями дата-центров в других странах.

Проверки в отношении Китая

По данным издания, офис генерального прокурора Калифорнии направил Nvidia повестку в рамках проверки. Там выясняют, могли ли компания или ее бывший генеральный директор Дженсен Хуанг способствовать получению Китаем передовых чипов или конфиденциальной информации, а также не вводили ли они инвесторов в заблуждение относительно связанных рисков.

По информации New York Post, на которую ссылается Fortune, Комиссия по ценным бумагам и биржам США также проверяет, не вводила ли Nvidia инвесторов в заблуждение в своих публичных раскрытиях. Хуанг и главный юрисконсульт Nvidia Тим Тетер согласились выступить перед тремя комитетами Палаты представителей США по поводу возможной роли компании в доступе китайских структур к передовым американским чипам.

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Зависимость от инвестиций в дата-центры

Несмотря на давление, Nvidia сообщила о выручке в $115,8 млрд в третьем квартале 2026 года — на 103% больше, чем годом ранее. Выручка подразделения дата-центров составила $107,6 млрд, или примерно 93% общего показателя.

Бирмингем считает, что инвесторы будут все больше оценивать не текущие финансовые результаты, а будущий спрос, способность Nvidia сохранять ценовую власть и устойчивость цикла инвестиций в ИИ. Он обратил внимание на зависимость продаж чипов от возможностей крупных облачных операторов и меньших облачных провайдеров финансировать дорогостоящие дата-центры.

В августе Nvidia заявляла о намерении мобилизовать более $500 млрд стороннего капитала через партнерства с BlackRock, Goldman Sachs, KKR и другими финансовыми учреждениями для развития ИИ-инфраструктуры. В квартальной отчетности компания уточнила, что эти механизмы финансирования остаются предварительными договоренностями и могут не завершиться окончательными соглашениями.

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