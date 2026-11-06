В США трое крупных инвесторов, планирующих участвовать в первичном публичном размещении акций Anthropic, считают, что ожидаемую оценку разработчика чат-бота Claude следует снизить. Также рассматривается возможность отложить IPO из-за распродажи технологических акций, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на The Wall Street Journal.

Anthropic готовилась выйти на биржу в течение недели, начинающейся 16 ноября, перед Днем благодарения в США. Компания могла привлечь до $100 млрд, что потенциально сделало бы это размещение крупнейшим IPO в истории. Однако окончательные оценка, объем привлеченных средств и дата листинга еще не определены.

Возможное снижение оценки

По данным WSJ, один из инвесторов предположил, что Anthropic может быть оценена ближе к $1 трлн. Это примерно на треть ниже ранее ожидаемой оценки в $1,5 трлн.

Другой потенциальный инвестор заявил, что компания могла бы сократить объем привлечения средств со $100 млрд примерно до $80 млрд. По его оценке, после такого размещения на балансе Anthropic могло бы быть более $200 млрд. Еще один собеседник WSJ не исключил переноса IPO до улучшения рыночной ситуации.

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Падение технологического рынка

Давление на оценки ИИ-компаний усилилось после распродажи акций технологического сектора. В четверг компании индекса Nasdaq Composite совокупно потеряли около $2,5 трлн рыночной капитализации, поскольку инвесторы уходили от вложений в активы, связанные с искусственным интеллектом.

В то же время финансовые показатели Anthropic остаются важными для потенциальных участников IPO. По информации источника WSJ, в конце октября годовой показатель выручки компании превысил $80 млрд. Ранее Anthropic сообщала о быстром росте выручки, в частности благодаря инструменту для программирования Claude Code и расширению использования ее продуктов корпоративными клиентами.

По данным WSJ, по состоянию на 30 сентября компания имела около $146,6 млрд наличных средств, но одновременно несет значительные расходы на вычислительную инфраструктуру, разработку моделей и конкуренцию с другими ведущими ИИ-компаниями. Руководство Anthropic и финансовые советники в ближайшие дни должны оценить дальнейшие варианты действий.

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