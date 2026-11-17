В ноябре инвесторы за один месяц наиболее резко с июня 2006 года сократили вложения в технологические акции. Причиной стали ожидания более медленного роста капитальных расходов компаний, свидетельствует ежемесячный опрос менеджеров фондов Bank of America, о котором сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

Ожидания относительно расходов на ИИ

Чистый показатель перевеса технологических акций в портфелях инвесторов снизился до 12% против 37% месяцем ранее. Аналитики Bank of America отметили, что главным сигналом опроса являются ожидания паузы или замедления капитальных расходов на искусственный интеллект.

Рекордные 38% респондентов считают, что компании инвестируют чрезмерно. Еще 52% ожидают, что в течение следующих шести месяцев один из гиперскейлеров в сфере ИИ объявит о сокращении капитальных расходов.

Опасения по поводу возможного замедления расходов на дата-центры после промежуточных выборов в США способствовали падению технологических акций в последние недели. Индекс Nasdaq в октябре потерял более 5%, а с начала года снизился еще на 3%.

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Риски для рынков

Наибольшим риском для рынков участники опроса назвали возможный пузырь в сфере ИИ. На втором месте — возможное кредитное событие у одного из гиперскейлеров в сфере ИИ. В то же время, согласно исследованию, ослабли опасения по поводу инфляции и неупорядоченного роста доходности облигаций.

Инвесторы также увеличили вложения в облигации: их недовес в этом классе активов стал наименьшим с ноября 2025 года. Лишь 3% опрошенных прогнозируют рецессию в мировой экономике, а объем наличных в их портфелях опустился до минимума за три месяца.

На 2027 год 36% инвесторов ожидают наилучшей динамики от акций за пределами США, 24% — от американских акций, а 17% — от золота. Японскую иену самой перспективной валютой назвали 42% участников. Bank of America опросил 169 инвесторов, управляющих активами на $461 млрд.

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