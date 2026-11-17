В Японии местные и иностранные инвесторы наращивают позиции в государственных облигациях, поскольку стремительный рост доходностей может приближаться к пику. Об этом заявили в SMBC Nikko Securities, сообщает The Japan Times.

Руководитель финансовых рынков SMBC Nikko Кейта Мацумото назвал ситуацию возможным «важным поворотным моментом». По его словам, инфляционные риски и неопределенность в отношении денежно-кредитной политики продолжают вызывать колебания, однако инвесторы корректируют портфели, готовясь к потенциальному снижению доходностей после нескольких месяцев ставок на их дальнейший рост.

Спрос на защитные активы

За последний месяц японские государственные облигации подорожали: многолетние максимумы доходностей привлекли внимание управляющих фондами, а глобальная распродажа акций из-за опасений относительно искусственного интеллекта усилила спрос на защитные активы. Иностранные инвесторы были чистыми покупателями японского госдолга шесть недель подряд до 6 ноября — это самая длинная такая серия с марта 2020 года.

Мацумото также связал изменение позиций на рынках акций и облигаций с обеспокоенностью устойчивостью расходов на искусственный интеллект и финансированием, необходимым для таких инвестиций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Активность банков и ожидания по ставке

Среди основных японских покупателей гособлигаций — банки, которые постепенно увеличивают вложения в бумаги со сроком погашения от пяти до десяти лет. Данные за прошлый месяц также показали, что чистые покупки японских государственных облигаций внутренними инвесторами в первом полугодии финансового года достигли максимума за 17 лет. Часть аналитиков объясняла это ребалансировкой портфелей пенсионных фондов.

В то же время ожидания дальнейшего повышения ставки Банком Японии и опасения из-за возможного расширения бюджетных расходов сдерживают часть инвесторов. Последний обзор мнений Банка Японии свидетельствует, что многие члены правления считают необходимым скорое повышение ставки. Свопы на индекс овернайт закладывают вероятность ее повышения к декабрю более чем в 80%.

В сегменте сверхдлинных облигаций ключевыми покупателями остаются иностранные инвесторы. Мацумото отметил, что к ним присоединяются не только хедж-фонды, но и иностранные управляющие активами с более длительным инвестиционным горизонтом.

Читай нас в