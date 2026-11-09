Саудовско-пакистанский совместный деловой совет запустил фонд прямых инвестиций для углубления двусторонней торговли и инвестиций частного сектора. Совет был сформирован правительствами обеих стран, сообщает Dawn.

Распределение инвестиций

Первоначальный объем фонда определен в несколько сотен миллионов. Его планируют расширять в зависимости от возможностей в различных секторах. Три четверти средств должны быть инвестированы в Пакистане, а остальная часть — в проекты в Саудовской Аравии.

Направления сотрудничества

В августе этого года председатель совета принц Мансур бин Мухаммад Аль Сауд во время визита в Пакистан встретился с премьер-министром Мухаммадом Шехбазом Шарифом. Стороны обсудили возможности расширения экономического сотрудничества и инвестиций между странами.

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По данным офиса премьер-министра Пакистана, саудовская сторона выразила интерес к инвестициям в сельское хозяйство, порты, автомагистрали, передачу аэропортов на аутсорсинг, недвижимость, энергетику, распределение электроэнергии и информационные технологии. В том же месяце страны договорились увеличить экспорт пакистанской аграрной и пищевой продукции в Саудовскую Аравию до 3 млрд долларов.

В июне Пакистан также пригласил саудовских инвесторов присоединиться к строительству автомагистрали Суккур—Хайдарабад M6 и еще двух крупных дорожных проектов.

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