Институциональные инвесторы в США в третьем квартале приобрели акции американских спотовых биткоин-фондов в чистом объеме, эквивалентном 49 229 биткоинам, или $4,11 млрд по ценам на 30 сентября. Это стало крупнейшим квартальным объемом таких покупок со второго квартала 2025 года и перекрыло чистые продажи на 47 054 биткоина за предыдущие девять месяцев, сообщает CoinDesk со ссылкой на исследование Galaxy Research.

Рекордные активы в фондах

По состоянию на 30 сентября компании, подавшие квартальные отчеты по форме 13F в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, в совокупности сообщили о владении акциями фондов, эквивалентными 356 491 биткоину. Их стоимость на тот момент составляла $29,78 млрд — рекордный показатель.

Galaxy Research пересчитала количество акций фондов в соответствующий объем биткоинов, чтобы избежать влияния колебаний цены криптовалюты на расчеты. Спотовые биткоин-фонды, запущенные в январе 2024 года, владеют биткоинами, а их акции торгуются на фондовых биржах.

Покупки через платформы для состоятельных клиентов

Около половины чистых покупок пришлось на компании, инвестирующие от имени состоятельных клиентов. Такие платформы добавили за квартал рекордные 24 838 биткоинов и теперь владеют 40,5% всех акций биткоин-фондов, о которых отчитываются институциональные инвесторы.

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Wells Fargo увеличил заявленную позицию в акциях фондов на 14 636 биткоинов — до 30 553 биткоинов, почти вдвое по сравнению с концом июня. Это крупнейшая позиция среди всех участников, подавших форму 13F. Примерно 85% этой позиции пришлось на консультационные и брокерские подразделения банка, то есть преимущественно на средства клиентов.

В то же время форма 13F не отражает короткие позиции и большинство деривативов. Поэтому приобретение акций биткоин-фондов хедж-фондами может быть частью арбитражной операции: фонд одновременно покупает акции спотового фонда и продает фьючерсы на биткоин, не имея чистой направленной позиции в отношении криптовалюты.

После завершения третьего квартала ситуация изменилась: по данным Galaxy Research, к 16 ноября фонды владели на 38 531 биткоин меньше, а цена биткоина снизилась с $83 580 до $64 943.

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