Mercedes-Benz в Германии планирует в декабре возобновить программу добровольного увольнения для сотрудников, не занятых на производстве. Согласно расчетам Handelsblatt для инженеров в Баден-Вюртемберге, 52-летний сотрудник при условии быстрого решения может получить до 422 тыс. евро выходного пособия.

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на Handelsblatt, программа продлится десять месяцев — до 30 сентября 2027 года. Компания планирует направить предложения более чем 30 тыс. сотрудников, в том числе тем, кто находится на больничном более шести недель. Участие является добровольным, однако Mercedes-Benz может отклонить заявление, чтобы сохранить специалистов на ключевых должностях.

Условия программы

Программа будет распространяться на служащих, мастеров, руководителей команд, отделов и подразделений. Впервые предложения также получат руководители направлений. Условием является стаж работы в Mercedes-Benz более трех лет по состоянию на 1 декабря.

Для сотрудников младше 39 лет размер выплаты будет зависеть от стажа. Например, после 13 лет работы предусмотрены базовая сумма в 17,5 тыс. евро и 18 месячных зарплат до налогообложения. Для сотрудников в возрасте от 40 до 56 лет ключевым критерием является возраст: 52-летний сотрудник может получить базовую выплату в 22,5 тыс. евро и 40 месячных окладов.

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Сотрудникам от 57 лет будут предлагать досрочный выход на пенсию с выплатой не менее 25 тыс. евро, которая часто достигает шестизначной суммы. За переход на режим частичной занятости перед пенсией дополнительно предусмотрено от 5 до 15 тыс. евро. Сотрудникам от 63 лет предлагают фиксированные 25 тыс. евро, если до пенсии остается не менее года.

Премия за быстрое решение

Те, кто согласится на увольнение до конца марта 2027 года, получат дополнительную турбопремию — 10% суммы выходного пособия, но не менее 17,5 тыс. евро. По подсчетам Handelsblatt, для 52-летнего инженера в Баден-Вюртемберге общая выплата может составить от 339 до 422 тыс. евро. Инженер в возрасте 57 лет, которому до 63-летия остается пять с половиной лет, может получить до 395 тыс. евро.

По данным Handelsblatt, во внутренней коммуникации Mercedes-Benz объяснил новый раунд ухудшением экономической среды, в частности слабой динамикой в Китае. В 2025 году концерн потратил на выходные пособия 1,6 млрд евро, а за первые девять месяцев 2026 года — 405 млн евро. Во время предыдущей программы, с апреля 2025 года по март 2026 года, компанию покинули около 5,5 тыс. сотрудников.

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