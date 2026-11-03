В Йоханнесбурге, ЮАР, городские власти и Южноафриканский профсоюз муниципальных работников Samwu подписали дополнение к соглашению о паритете оплаты труда, касающемуся примерно 35 тысяч работников. О договоренности объявили во вторник в 17:00, за несколько часов до голосования на местных выборах, сообщает Daily Maverick.

Дополнение связано с соглашением о выравнивании зарплат, заключенным при политическом посредничестве в ноябре 2025 года. Оно касается запланированных выплат в диапазоне от 1,2 млрд до 5 млрд южноафриканских рандов. Первоначальное соглашение оценивалось примерно в 10,3 млрд рандов, а выплаты по нему были запланированы до июля 2027 года.

Городские власти не сообщили, когда именно будут выплачены средства, какую сумму еще предстоит выплатить и из каких источников будут финансироваться эти обязательства.

Опасения по поводу финансирования

Глава общественной организации JoburgCAN Джулия Фиш заявила, что работники, которым годами не обеспечивали надлежащую оплату, заслуживают корректировки зарплат. В то же время она предупредила, что испытывающий финансовые трудности муниципалитет не должен брать на себя обязательства, способные обременить будущую администрацию или ухудшить предоставление услуг жителям.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Координатор Johannesburg Crisis Alliance Юнус Чамда отметил, что работники имеют право на причитающиеся им выплаты, а жители — на надежные муниципальные услуги и ответственное управление государственными средствами. По его словам, соглашение должно сопровождаться прозрачным и финансово реалистичным планом, который защитит ключевые услуги и инвестиции в инфраструктуру.

Финансовое положение города

В апреле министр финансов Энох Годонгвана поручил Йоханнесбургу приостановить выполнение зарплатного соглашения, назвав его необеспеченным финансированием и угрожающим финансовой устойчивости муниципалитета. По его данным, в 2024/25 финансовом году город задолжал кредиторам 25,2 млрд рандов, тогда как денежные средства и их эквиваленты составляли 3,9 млрд рандов.

По данным регионального секретаря Samwu Тобани Нкоси, к концу октября город выплатил лишь 1,2 млрд рандов, хотя еще 5,2 млрд рандов должны были быть выплачены в июле. Бюджет Йоханнесбурга на 2026/27 год предусматривает 88,3 млрд рандов операционных расходов и 8,8 млрд рандов капитальных расходов. Выплата в размере 5 млрд рандов была бы равна более чем половине годового капитального бюджета города, хотя капитальные средства нельзя просто направить на зарплаты.

Читай нас в