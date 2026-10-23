Иордания объявила трехдневный национальный траур после нападения на греческую православную церковь в деревне Хамуд в южной провинции Карак. В результате атаки погибли семь человек. Как сообщает Anadolu Agency, траур начался 23 октября 2026 года.

Флаги приспустят

Премьер-министр Джафар Хассан распорядился приспустить флаги до половины древка в министерствах, правительственных ведомствах и государственных учреждениях. Правительство заявило, что решение отражает скорбь всех иорданцев и их солидарность в связи с трагедией. Власти также выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

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Расследование продолжается

Представитель правительства и министр коммуникаций Мохаммад Момани связал нападение с экстремистской такфирской идеологией, которая объявляет других людей неверными. По его словам, следователи проверяют, имели ли нападавшие связи с какими-либо организациями. Выводы должны обнародовать после завершения расследования.

Момани заявил, что христиане являются неотъемлемой частью иорданского общества и имеют глубокие исторические корни в стране. Он добавил, что правоохранители продолжают разыскивать нападавших и всех причастных к преступлению. Король Абдалла II в пятницу вечером посетил раненых в государственной больнице Карака после обещания применить самое суровое наказание в ответ на нападение.

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