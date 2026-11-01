Иорданские правоохранители заявили, что предотвратили контрабанду 2 миллионов наркотических таблеток через пункт пропуска Джабер на границе с Сирией. Как сообщает Jerusalem Post, грузовик с подозрительным грузом остановили при попытке въехать в Иорданию после получения разведывательной информации об автомобиле.

Операция на пункте Джабер

Операцию провели сотрудники Антинаркотического департамента Иордании в координации с таможенной службой и другими силовыми ведомствами. Иорданские органы безопасности не впервые сообщают о попытках переправки наркотиков из Сирии: контрабанда, в частности каптагона, годами остается одной из главных проблем на общей границе.

По данным издания, во времена режима Башара Асада сирийские власти поддерживали наркотрафик. Нынешнее правительство Сирии, как пишет Jerusalem Post, не поддерживает контрабанду, однако сети перевозчиков продолжают действовать. По некоторым оценкам, контрабандные маршруты используют район Эс-Сувейда на юге Сирии на фоне столкновений между друзами и правительством.

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Другие инциденты на юге Иордании

Полиция Карака также изъяла девять единиц автоматического оружия и GPS-устройства после обнаружения подозрительной сумки в районе Мухи. Представитель Управления общественной безопасности бригадный генерал Амер Сартави заявил, что сумку переносили тепловые аэростаты, а предварительные результаты расследования указывают, что ее отнесло ветром от южной границы королевства. Расследование продолжается.

Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани, выступая на 22-м Манамском диалоге в Бахрейне, заявил о стратегических отношениях Дамаска и Аммана и тесном сотрудничестве в сфере безопасности и обороны. По его словам, безопасность Иордании является частью безопасности Сирии, а безопасность Сирии — частью безопасности Иордании.

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