Иордания и Сирия договорились создать совместный комитет по безопасности для расследования авиаударов Иордании на юге Сирии и усиления координации в целях защиты гражданских лиц и суверенитета Сирии. Договоренность была достигнута во время телефонного разговора министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шаибани и главы МИД Иордании Аймана Сафади, сообщает Anadolu Agency.

Расследование ударов

Комитет должен изучить обстоятельства ударов, нанесенных в понедельник, и их последствия. Также стороны планируют разработать механизмы обмена разведданными и координации действий на местах.

Сафади выразил глубокое сожаление в связи с гибелью гражданских лиц и передал соболезнования сирийскому народу. По его словам, ударам подверглись объекты группировки «Исламское государство», а основанием стали разведданные о подтвержденных угрозах и неизбежных атаках против Иордании.

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Жертвы и позиции сторон

По данным сирийского телеканала Al-Ekhbariya со ссылкой на управление здравоохранения провинции Дараа, в результате авиаударов погибли семь человек, еще трое получили ранения. Правительство Сирии заявило, что операция состоялась без предварительной координации с Дамаском, а МИД Сирии передал Иордании свои возражения.

Иорданская армия заявила, что атаковала объекты групп, которые, по ее оценке, были связаны с нападением на людей, оплакивавших погибших в церкви деревни Хамуд в южной провинции Карак. По данным Управления общественной безопасности Иордании, при нападении на церковь погибли девять человек.

Министры подчеркнули необходимость прямой координации в сфере безопасности для противодействия общим угрозам, защиты гражданских лиц, а также борьбы с контрабандой оружия и наркотиков через границу.

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