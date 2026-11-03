В Иордании троим мужчинам предъявили обвинения в преступлениях, связанных с терроризмом, после смертельного вооруженного нападения на церковь Святого Георгия в деревне Хаммуд в провинции Эль-Карак. Как сообщает Asharq Al-Awsat, по данным властей, подозреваемыми являются двое иорданских братьев и их родственник, состоящий с ними в родстве по браку.

Нападение во время похорон

23 октября вооруженные нападавшие ворвались на похороны в греческой православной церкви. По данным властей, в результате атаки погибли девять человек, еще 25 получили ранения. Подозреваемые скрылись после нападения, однако были задержаны через три дня.

Прокурор Иордании по вопросам государственной безопасности заявил, что следствие завершило все процедуры по делу о нападении на церковь Святого Георгия, которое прокуратура назвала террористической атакой. Власти характеризовали подозреваемых как сторонников радикальной экстремистской идеологии.

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Семь пунктов обвинения

Среди предъявленных обвинений — совершение террористического акта, повлекшего смерть человека, использование оружия и боеприпасов для террористического акта, хранение оружия с террористической целью, сговор с целью совершения теракта и пропаганда идеологии террористической группировки.

Согласно иорданскому законодательству о борьбе с терроризмом, наиболее тяжкое из обвинений — совершение террористического акта, приведшего к смерти, — в случае обвинительного приговора может караться смертной казнью.

После нападения Иордания нанесла удары по «террористическим организациям» в Сирии и заявила о ликвидации более 20 экстремистов. По данным издания, удары вызвали кратковременный дипломатический кризис между Иорданией и Сирией.

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