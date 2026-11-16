Иордания 16 ноября заблокировала мессенджер Telegram, объяснив это противодействием распространению экстремизма и радикализации через цифровые платформы. О решении сообщает Anadolu Agency.

Причины блокировки

В заявлении Директората общественной безопасности, распространенном государственным агентством Petra, указано, что ограничение должно усилить цифровую безопасность, защитить пользователей и снизить риски незаконной деятельности на онлайн-платформах.

Ведомство заявило, что мера направлена на противодействие использованию цифровых платформ для киберпреступлений, угроз, шантажа и распространения незаконного контента. Среди рисков там назвали попытки пропагандировать экстремизм и радикализацию, которые могут угрожать национальной безопасности.

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Директорат подчеркнул, что действует в соответствии с действующим законодательством и из соображений общественной безопасности. Власти также заявили о намерении и далее принимать необходимые меры против преступлений и нарушений в киберпространстве. В заявлении не уточнили, как долго продлится блокировка Telegram и какие именно инциденты стали основанием для решения.

Нападение в губернаторстве Карак

Решение приняли на фоне усиления опасений в сфере безопасности после нападения 23 октября на людей, присутствовавших на похоронах в Греческой православной церкви в южном губернаторстве Карак. В результате атаки погибли девять человек, еще 34 получили ранения.

Государственный суд безопасности Иордании накануне приговорил к смертной казни троих мужчин, признав их виновными в совершении этого нападения.

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