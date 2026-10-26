Иордания задержала троих подозреваемых в нападении на церковь — The National

Силы безопасности Иордании задержали троих подозреваемых в нападении на церковь в деревне Хамуд в провинции Карак, в результате которого погибли девять человек и еще 40 получили ранения. Об этом сообщает The National со ссылкой на государственное агентство Petra.

Задержание подозреваемых

Директорат общественной безопасности Иордании заявил, что правоохранители обнаружили троих подозреваемых рано утром в понедельник в заброшенном доме. По данным ведомства, они отказались сдаться и открыли огонь по силовикам.

Правоохранители открыли ответный огонь и задержали всех троих после того, как они получили ранения. Среди сотрудников сил безопасности пострадавших нет. На месте изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Нападение во время похорон

Вооруженные нападавшие открыли огонь в церкви во время похорон. Директорат общественной безопасности не сообщил о вероятной принадлежности задержанных к какой-либо группировке.

Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая заявил в пятницу, что нападение совершили экстремисты, однако добавил, что тогда было слишком рано устанавливать, имеют ли они связи с известными группами внутри страны или за ее пределами. Никто не взял на себя ответственность за атаку.

В воскресенье сотни иорданцев из разных регионов страны приняли участие в похоронной службе по восьми из девяти погибших христиан. Служба состоялась в той же церкви в Хамуде, где произошло нападение. Король Абдалла в пятницу назвал стрельбу терроризмом и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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