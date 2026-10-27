ВВС Иордании атаковали цели на юге Сирии после нападения на греко-православную церковь в иорданской провинции Карак, в результате которого погибли девять человек. Как сообщает Der Spiegel, иорданская армия назвала операцию ответом на нападение, произошедшее в пятницу.

Удары на юге Сирии

Иорданские военные заявили, что боевые самолеты уничтожили несколько позиций «террористических организаций», которые, по утверждению армии, были связаны с нападавшими. По их словам, среди членов этих групп есть погибшие и раненые.

Сирийское государственное агентство Sana сообщило, что ударам подверглась южная провинция Дараа. По его данным, погибли восемь человек, в том числе трое детей и пожилой мужчина. Сведения о жертвах и пораженных целях независимо не подтверждены.

Закрытие пограничного перехода

Правительство Сирии заявило, что Иордания не координировала авиаудары с сирийской стороной. По данным Sana, сирийские власти начали расследование атак и связались с Иорданией для обсуждения ситуации. Дамаск также подчеркнул необходимость координации мер безопасности в приграничных районах.

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Сирия объявила о прекращении движения людей и товаров в обоих направлениях через пограничный пункт Насиб — главный переход между двумя странами. Причиной назвали «текущие обстоятельства».

Во время нападения на церковь Святого Георгия в Хаммуди вооруженные мужчины убили девять человек, находившихся на траурной церемонии. В понедельник иорданские силовики задержали трех подозреваемых. По данным полиции, они забаррикадировались в заброшенном доме и стреляли в правоохранителей; все трое были ранены и госпитализированы.

Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая заявил, что задержанные являются гражданами Иордании и что данных об их контактах или сотрудничестве с иностранными группами нет. В то же время иорданская армия сообщила об ударах по позициям групп, которые она связывает с нападавшими.

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