Йост Лейтен возглавил DP World Tour Championship, Макилрой делит третье место — Sky Sports News
Йост Лейтен единолично возглавил таблицу DP World Tour Championship после первого раунда на поле Earth Course комплекса Jumeirah Golf Estates. Он прошёл раунд за 67 ударов, или пять ниже пара, и опережает датчанина Якоба Скова Олесена на один удар.
Лидерство Лейтена
Лейтен, который был последним в составе участников турнира и занимал 56-е место в сезонном рейтинге, неожиданно вышел в лидеры. Олесен некоторое время делил первую позицию, но завершил день с результатом четыре ниже пара.
Рори Макилрой, Виктор Перес, Грегорио Де Лео, Фредди Шотт и Франческо Лапорта имеют по три ниже пара и отстают от лидера на два удара. Макилрой начал турнир с 69 ударов, сделав пять бёрди и два богги в ветреную погоду.
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Шансы Макилроя в Race to Dubai
На последней лунке пар-5 Макилрой не реализовал шанс на игл, который позволил бы ему опередить Эухенио Чакарру в прогнозируемом зачёте Race to Dubai. Чтобы сохранить шанс обойти Чакарру в сезонном рейтинге и завоевать восьмой, сравнивающийся с рекордом титул Race to Dubai, Макилрою необходимо финишировать как минимум четвёртым.
Лидер сезона Чакарра открыл соревнования раундом в 72 удара, на уровне пара, сообщает Sky Sports News.