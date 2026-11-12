Йост Лейтен единолично возглавил таблицу DP World Tour Championship после первого раунда на поле Earth Course комплекса Jumeirah Golf Estates. Он прошёл раунд за 67 ударов, или пять ниже пара, и опережает датчанина Якоба Скова Олесена на один удар.

Лидерство Лейтена

Лейтен, который был последним в составе участников турнира и занимал 56-е место в сезонном рейтинге, неожиданно вышел в лидеры. Олесен некоторое время делил первую позицию, но завершил день с результатом четыре ниже пара.

Рори Макилрой, Виктор Перес, Грегорио Де Лео, Фредди Шотт и Франческо Лапорта имеют по три ниже пара и отстают от лидера на два удара. Макилрой начал турнир с 69 ударов, сделав пять бёрди и два богги в ветреную погоду.

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Шансы Макилроя в Race to Dubai

На последней лунке пар-5 Макилрой не реализовал шанс на игл, который позволил бы ему опередить Эухенио Чакарру в прогнозируемом зачёте Race to Dubai. Чтобы сохранить шанс обойти Чакарру в сезонном рейтинге и завоевать восьмой, сравнивающийся с рекордом титул Race to Dubai, Макилрою необходимо финишировать как минимум четвёртым.

Лидер сезона Чакарра открыл соревнования раундом в 72 удара, на уровне пара, сообщает Sky Sports News.

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