В ходе роудшоу в США книга заявок на первичное публичное размещение акций Anthropic на $64 млрд к концу четверга была переподписана в шесть раз. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Channel NewsAsia, опубликовавшая материал Reuters.

По словам одного из источников, в конце первого дня роудшоу, во вторник, объем заявок примерно вдвое превышал количество доступных акций. Другой источник сообщил, что к завершению четверга книга заявок была переподписана в шесть раз. Роудшоу должно продлиться до следующей среды, когда компания в сфере искусственного интеллекта, как ожидается, определит цену размещения.

Anthropic и ее банки проводят встречи с потенциальными инвесторами в Нью-Йорке, Бостоне и Сан-Франциско. По словам двух источников, интерес институциональных инвесторов к IPO Anthropic превышает показатели первых дней роудшоу SpaceX. Reuters ранее сообщало, что IPO SpaceX было переподписано вдвое в конце второго дня презентаций.

Спрос на крупное размещение

Банкиры и инвесторы назвали ранний спрос значительным с учетом масштаба предложения. В то же время для многих ожидаемых IPO однозначный показатель переподписки считается умеренным. Источники ожидают существенного увеличения книги заявок в ходе роудшоу, однако предупреждают, что параметры размещения и спрос на акции могут измениться. Anthropic отказалась от комментариев.

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Вопросы оценки

Инвесторы оценивают, сможет ли Anthropic сохранить преимущество в разработке передовых моделей искусственного интеллекта на фоне конкуренции, в том числе со стороны Google компании Alphabet. Они также рассматривают, сохранит ли чат-бот Claude лидерство не только в программировании, но и на более широком рынке работников интеллектуального труда.

По данным двух источников, банки оценивают прогнозируемую выручку Anthropic в 2028 году примерно в $270–280 млрд и используют этот показатель в моделях оценки. Отдельные прогнозы аналитиков предусматривают выручку на уровне $52–53 млрд в 2026 году и $135–137 млрд в 2027 году. В то же время один инвестор, который анализировал IPO, но не подал заявку, прогнозирует показатель на 2028 год примерно на 30% ниже оценок аналитиков.

Некоторые инвесторы также выразили осторожность из-за ограниченных ответов компании на часть вопросов во время роудшоу. По словам одного из участников, на одной из групповых презентаций не было конференц-звонка, который позволил бы институциональным инвесторам задать вопросы. Morgan Stanley отказался от комментариев, а Goldman Sachs не ответил на запрос Reuters.

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