В Лагосе, Нигерия, председатель Dangote Industries Алико Данготе заявил, что первичное публичное размещение акций нефтеперерабатывающего завода Dangote не достигло цели привлечь 10 миллионов розничных инвесторов. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на его выступление на 25-й ежегодной конференции WIMBIZ.

По словам Данготе, целевого показателя не удалось достичь из-за ограниченных сроков проведения предложения и недостаточной осведомленности людей о способе приобретения акций. Он также отметил, что окончательное число инвесторов еще не определено, однако, по его мнению, показатель приблизился к запланированному.

Условия предложения

В рамках предложения, названного The People’s IPO, инвесторам предложили 4,1 миллиарда обыкновенных акций по 525 нигерийских найр за штуку. Минимальная заявка составляла 10 акций, то есть 5 250 найр. При полном размещении стоимость пакета акций должна была достигнуть около 2,15 триллиона найр, или примерно 1,6 миллиарда долларов США.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предложение стартовало 14 сентября 2026 года. Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии одобрила продление срока его завершения до 27 октября.

Распределение акций

По состоянию на 8 ноября компания не обнародовала официальное количество участников IPO и окончательные результаты распределения акций. Также не была подтверждена дата такого распределения. Ранее в качестве ориентировочной даты называлось 10 ноября, однако ни компания, ни регулятор ее не подтвердили.

Читай нас в