Государственный институт социального страхования Парагвая (IPS) заявил, что будет выплачивать пенсии в установленные сроки после начала процедуры урегулирования в отношении Ueno Bank. Около 32 тысяч пенсионеров получали выплаты через этот банк, и IPS начал оформление для них счетов в другом финансовом учреждении.

Как сообщает The Rio Times, 3 ноября 2026 года Центральный банк Парагвая объявил о начале процедуры урегулирования в отношении Ueno Bank. Регулятор объяснил это тем, что показатель платежеспособности банка упал ниже половины установленного минимума. Банк обслуживал почти 3 млн клиентов, а средства вкладчиков были заморожены после перехода учреждения под контроль центробанка.

Заверения IPS

Исполняющая обязанности президента IPS Мирта Ариас заявила, что институт выполнит свои обязательства в определенные даты. По ее словам, IPS создал техническую и юридическую группы для защиты собственных средств. Ариас также назвала институт привилегированным кредитором, то есть таким, который рассчитывает на приоритетность своих требований перед многими другими.

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Финансовый менеджер IPS Гладис Вера сообщила, что пенсионные выплаты финансируются за счет взносов работников и работодателей и не зависят от финансовых инвестиций института.

Перевод счетов

IPS пока не назвал банк, в который будут переведены счета 32 тысяч пенсионеров, но пообещал сообщить подробности в ближайшие дни. Выплату дополнительного ежегодного пособия пенсионерам, известного в Парагвае как агуинальдо, должны начать 17 ноября 2026 года. В институте отметили, что эти средства обеспечены процентами и доходами, которые уже были зарезервированы.

6 ноября Сенат Парагвая отстранил от должности президента Сантьяго Пенью. Вице-президент Педро Альяна принес присягу в качестве главы государства.

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