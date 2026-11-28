«Ипсвич» сыграл вничью 2:2 с «Астон Виллой» в матче Премьер-лиги на стадионе «Портман Роуд». Хозяева дважды уступали в счёте, но каждый раз отыгрывались. Как сообщает Sky Sports, матч посетили 29 158 зрителей.

Голы в первом тайме

«Астон Вилла» открыла счёт на 16-й минуте. Алисон воспользовался передачей Йогана Манзамби и вывел гостей вперёд. До этого Бубакар Камара не реализовал возможность забить. Уже на 18-й минуте Эмерсонн сравнял счёт, получив пространство в штрафной площади соперника.

На 27-й минуте команда из Бирмингема снова вышла вперёд. Жоау Гомес забил после подачи с углового, выполнив акробатический удар.

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Второй камбэк хозяев

«Ипсвич» во второй раз восстановил равновесие на 56-й минуте. Лейф Дэвис головой завершил атаку, которую по левому флангу развил Хулио Энсисо.

Для «Астон Виллы» это был восьмой подряд матч Премьер-лиги без поражений — самая длинная действующая беспроигрышная серия в турнире. В то же время команда сыграла вничью в четвёртый раз подряд. «Ипсвич» не может победить в чемпионате уже шесть матчей; более длительная текущая серия без побед только у «Манчестер Юнайтед» — 10 игр.

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