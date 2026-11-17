OilPrice сообщает, что Ирак и американская нефтегазовая компания Chevron согласовали коммерческие условия сделки по разработке нефтяного месторождения Западная Курна-2 на юге страны. Стороны ожидают формального подписания документа до 31 декабря 2026 года — до завершения эксклюзивного периода переговоров Chevron, который длится до февраля 2027 года.

По данным издания, договоренностей достигли после встречи министра нефти Ирака Басима Мухаммеда Худайра аль-Абади с вице-президентом Chevron по развитию бизнеса Джо Куком.

Переговоры по Насирии отделили

Источник OilPrice, сотрудничающий с Министерством нефти Ирака, заявил, что вице-премьер-министр Ирака по вопросам энергетики Мохсен аль-Мандалави во время ноябрьского визита делегации Chevron поручил ускорить переговоры по Западной Курне-2. Стороны решили не связывать эту сделку с отдельными переговорами по разработке нефтяного месторождения Насирия, которые будут продолжаться медленнее.

В сентябре Министерство нефти Ирака заключило с Chevron контракт на технические консультации для государственной Basra Oil Company по отдельным аспектам месторождения. По данным OilPrice, Basra Oil Company управляет Западной Курной-2 после фактического выхода российского «Лукойла» из проекта в ноябре 2025 года.

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Запасы и возможная добыча

Месторождение расположено примерно в 65 километрах к северо-западу от Басры и имеет около 14 млрд баррелей запасов нефти. Во время разработки «Лукойлом» оно стабильно добывало около 400 тыс. баррелей в сутки, что тогда составляло примерно 9% общего объема нефтедобычи Ирака.

Источник OilPrice утверждает, что рабочий ориентир Министерства нефти Ирака по пиковой добыче на Западной Курне-2 составляет 800 тыс. баррелей в сутки. Ранее контракт «Лукойла» предусматривал пиковый показатель 1,2 млн баррелей в сутки после снижения первоначальной цели в 1,8 млн баррелей.

Издание связывает ускорение договоренностей с потребностью Багдада нарастить нефтяные доходы, привлечь технологические и финансовые возможности Chevron, а также получить поддержку США.

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