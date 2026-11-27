Власти Ирака распорядились передать под федеральный контроль нефтяной экспорт из Курдистанского региона, пограничные переходы и нефтяные месторождения, охраняемые курдскими силами. Об этом сообщает OilPrice.

Контроль над экспортом и границами

По данным издания, распоряжение премьер-министра Али аз-Заиди от 24 ноября предусматривает передачу всех пограничных пунктов в Курдистане Федеральному управлению пограничных портов. Региональное правительство Курдистана не сможет одобрять экспорт нефти вне процедур федерального министерства нефти.

Министерство также должно получить контроль над месторождениями в Киркуке, Ниневии, Салах-эд-Дине и Дияле, которые охраняют курдские силы. В материале отмечается, что в этот перечень, вероятно, входит и месторождение Хормала.

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Решение суда и реакция курдских партий

Федеральный верховный суд Ирака, рассмотрев обращение аз-Заиди, постановил, что вопросы границ, таможни и контроля над нефтяным экспортом относятся к полномочиям федеральных властей. Суд также ограничил полномочия региональной администрации территорией, которую она контролировала по состоянию на 19 марта 2003 года.

26 ноября федеральные пограничные силы закрыли два перехода на границах с Сирией и Ираном, которыми управляло правительство Курдистана. Демократическая партия Курдистана и Патриотический союз Курдистана совместно назвали эти меры красной линией. Лидеры Ирака договорились начать национальный диалог 1 декабря, а 14 декабря суд должен рассмотреть иск о признании правительства Масрура Барзани временным.

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