Ирак заключил контракты на закупку современных систем противовоздушной обороны и ожидает получить первые партии в ближайшее время. Об этом заявил командующий ПВО страны генерал-лейтенант Муханнад Галиб аль-Асади, сообщает The National.

По словам аль-Асади, закупки являются частью трехэтапной стратегии развития иракской противовоздушной обороны, предусматривающей обнаружение и перехват воздушных угроз. Он отметил, что технические делегации проверили и испытали несколько современных систем ПВО и видов вооружения до принятия решения о закупке.

Обучение военных

Командующий не назвал ни типы заказанных систем, ни страны-поставщики. Он сообщил, что часть контрактов уже профинансирована, а некоторые из законтрактованных систем, по его словам, продемонстрировали высокую эффективность в текущем региональном конфликте.

Ирак уже начал направлять военнослужащих в страны-производители для обучения работе с новым оборудованием. Аль-Асади подчеркнул, что после приобретения технику невозможно сразу развернуть: для этого нужны инфраструктура, подготовка персонала и оперативная подготовка.

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Защита энергетической инфраструктуры

Ирак стремится устранить давние пробелы в контроле и защите своего воздушного пространства. Потребность в этом усилилась после завершения в конце сентября миссии международной коалиции во главе с США против группировки «Исламское государство», которая вывела из страны военных и оборудование, включая средства ПВО.

Аль-Асади также сообщил, что командование ПВО получило разрешение провести на следующей неделе тактические учения с боевыми стрельбами. Военные будут отрабатывать перехват самолетов, нарушающих воздушное пространство Ирака, и противодействие ударным дронам с помощью имеющейся артиллерии.

Вопрос защиты энергетических объектов стал особенно актуальным после атаки на газовое месторождение Хор-Мор в Курдистане. Она вызвала пожар и остановку поставок газа на несколько электростанций, что сократило подачу электроэнергии в районах под управлением Курдского регионального правительства.

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