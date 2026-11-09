Ирак планирует увеличить добычу нефти до 7 млн баррелей в сутки к 2030 году и до 10 млн баррелей в сутки к 2032 году. Премьер-министр Ирака Али аль-Заиди заявил об этом в Багдаде во время разговора с премьер-министром Курдистанского региона Масруром Барзани, сообщает The National.

По словам аль-Заиди, около 1 млн баррелей в сутки в запланированном объёме должен обеспечить Курдистанский регион. Он заявил, что увеличение добычи положительно скажется на развитии и экономике всей страны.

Переговоры с ОПЕК

Министр нефти Ирака Басим Мухаммед Худайр сообщил государственному агентству INA, что Багдад ведёт переговоры с ОПЕК о повышении экспортной квоты. По его словам, страна стремится нарастить добычу, чтобы получить средства для инфраструктурных проектов и правительственных программ.

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Производственная квота ОПЕК для Ирака составляет 4,431 млн баррелей в сутки. До начала войны с Ираном страна добывала примерно 4,4 млн баррелей в сутки. Нефтяные доходы обычно обеспечивают около 90% поступлений в государственный бюджет.

Экспорт и новые маршруты

В октябре экспорт иракской нефти составил около 3,4 млн баррелей в сутки. Ранее поставки резко сократились из-за перебоев в Ормузском проливе: экспорт снизился с 3,36 млн баррелей в сутки в феврале до 131 тыс. баррелей в сутки в апреле. Ежемесячные нефтяные доходы Ирака до падения экспорта составляли около 7 млрд долларов.

Для реализации планов Багдад стремится завершить многомиллиардные нефтегазовые соглашения, преимущественно с американскими компаниями Chevron, HKN Energy и Halliburton. Ирак также рассматривает новые маршруты экспорта по трубопроводам в сирийский порт Банияс, иорданскую Акабу и турецкий Джейхан, чтобы уменьшить зависимость от Ормузского пролива.

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