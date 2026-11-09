Ирак достиг с Соединёнными Штатами договорённости, предусматривающей перевозку иракской нефти по коридору вдоль побережья Омана и призванной способствовать увеличению экспорта. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters.

Потери из-за перебоев с экспортом

Министр иностранных дел Ирака в разговоре с Al Jazeera заявил, что страна потеряла около 60 млрд долларов из-за связанных с войной перебоев в экспорте сырой нефти. Ирак является вторым по объёмам экспорта нефти участником ОПЕК после Саудовской Аравии и почти полностью зависит от Ормузского пролива для поставок сырья на мировые рынки.

По данным издания, после начала ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля добыча на южных месторождениях Ирака в первые месяцы сократилась на 70% — до 1,3 млн баррелей в сутки. Причиной стали ограниченные возможности хранения нефти и невозможность экспортировать её через заблокированный Ормузский пролив.

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Возобновление поставок

В октябре Ирак экспортировал в среднем около 3,4 млн баррелей нефти в сутки, что почти соответствует довоенному уровню в 3,3–3,5 млн баррелей. В сентябре этот показатель составлял 2,65 млн баррелей в сутки.

Министр нефти Ирака Бассам Мухаммед Худайр сообщил, что страна экспортирует сырьё тремя маршрутами: через Ормузский пролив, Джейхан и автоцистернами через Сирию. Правительство также инвестирует в новые трубопроводы и экспортные терминалы на побережье Ирака и стремится нарастить экспорт до 5 млн баррелей в сутки.

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