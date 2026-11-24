Ирак отказался принять оценку ОПЕК+, согласно которой страна способна стабильно добывать менее 5 млн баррелей нефти в сутки. Багдад настаивает, чтобы организация признала его производственные мощности на уровне около 6 млн баррелей в сутки, сообщает OilPrice.

Вопрос квот на 2027 год

Согласно действующей договоренности ОПЕК+, лимит добычи для Ирака составляет 4,431 млн баррелей в сутки. Признание более высоких производственных мощностей может усилить позиции Багдада в вопросе большей квоты. На ближайшей воскресной встрече группы, как ожидается, будут обсуждаться целевые уровни добычи на 2027 год.

Перед определением разрешенных объемов добычи ОПЕК+ привлекла внешних консультантов для оценки производственных возможностей стран-участниц. Увеличение квоты Ирака означало бы либо дополнительное предложение нефти на рынке, либо сокращение разрешенной добычи для других членов группы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Расхождения в данных о добыче

Ранее в этом месяце министр нефти Ирака Басим Мохаммед Худайр заявил, что страна уже добывает более 5 млн баррелей в сутки. Он также утверждал, что Ирак соблюдает требования ОПЕК+, поскольку его экспорт находится в приемлемых пределах. В то же время ограничения ОПЕК+ касаются добычи, а не экспорта, и нефть для внутреннего потребления не исключается из квоты.

В ноябрьском отчете ОПЕК указано, что Багдад сообщил о добыче в октябре на уровне 4,888 млн баррелей в сутки. Независимые источники ОПЕК оценили этот показатель в 4,491 млн баррелей в сутки. Разница между оценками составляет почти 400 тыс. баррелей в сутки, а даже более низкая оценка примерно на 60 тыс. баррелей превышает установленный для Ирака лимит.

Оценка Международного энергетического агентства

Международное энергетическое агентство оценивает устойчивые производственные мощности Ирака в 4,87 млн баррелей в сутки, что существенно ниже заявленного Багдадом уровня в 6 млн баррелей. Ранее в этом году Ирак угрожал выйти из ОПЕК в случае неудовлетворительного распределения квот, но позднее отозвал это предупреждение.

Читай нас в