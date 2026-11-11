Ирак возобновил работу пограничного пункта пропуска Аль-Шиб на границе с Ираном, который был закрыт с 21 октября. В то же время власти страны решили временно закрыть пункт Мандали в провинции Дияла с пятницы, сообщает Asharq Al-Awsat.

Технические процедуры на границе

Глава Управления пограничных портов Ирака Омар аль-Ваэли заявил, что Аль-Шиб возобновил работу после выполнения необходимых технических процедур. Закрытие Мандали также должно позволить провести соответствующие технические работы.

Эти решения были приняты после того, как министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн ранее сообщил об официальном обращении Министерства финансов США к Багдаду. По его словам, американское ведомство просило закрыть все пограничные переходы с Ираном, за исключением двух.

Посредничество между Тегераном и Вашингтоном

Хусейн также подтвердил, что тайный визит премьер-министра Ирака Али аз-Заиди в Тегеран был попыткой сблизить позиции Ирана и США. На полях Парижского форума мира он заявил Иракскому информационному агентству, что Багдад стремится снизить напряженность из-за экономических последствий закрытия Ормузского пролива и потерь вследствие войны США против Ирана.

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По данным неназванного высокопоставленного представителя иракского правительства, аз-Заиди передал Тегерану американское сообщение с возможным форматом урегулирования конфликта. Иранская сторона, по словам собеседника издания, попросила дополнительное время для ответа. Агентство Fars сообщило, что иракский премьер в прошлую пятницу провел в Тегеране несколько часов и встретился со спикером парламента Ирана Мохаммадом Багером Галибафом, который возглавляет переговорную делегацию страны.

Ограничения для иранских самолетов

Иранская футбольная федерация 11 ноября заявила, что Ирак не разрешил прямому рейсу со сборной Ирана приземлиться в аэропорту Басры. Команда должна была принять участие в товарищеском турнире с участием сборных Ирака, Ливана и Палестины, поэтому отправилась в иранский Абадан, откуда должна была добраться до Басры на автомобиле.

Представитель Министерства транспорта Ирака сообщил изданию, что иранским самолетам разрешено приземляться только в аэропорту Наджафа. Он добавил, что запрет на посадку иранских самолетов в других аэропортах Ирака остается в силе, чтобы избежать санкций Министерства финансов США.

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