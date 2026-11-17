Ирак возобновил экспорт сырой нефти в Турцию по трубопроводу Киркук–Джейхан. Начальный объем прокачки составляет 120 тысяч баррелей в сутки, сообщает The National со ссылкой на государственное Иракское информационное агентство.

План увеличения объемов

Министр нефти Ирака Бассэм Худайр заявил, что объемы прокачки по 960-километровому трубопроводу постепенно увеличат до 500 тысяч баррелей в сутки. По его словам, это стало возможным после успешного завершения технического обслуживания, восстановительных работ, технических и эксплуатационных испытаний.

Министр назвал возобновление маршрута стратегическим шагом для наращивания экспортных возможностей Ирака и диверсификации направлений поставок нефти. Он также отметил, что северный маршрут позволяет продавать сырую нефть без ценовых скидок и обеспечить дополнительные доходы для национальной экономики.

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Другие экспортные маршруты

По данным издания, после начала войны в Иране в феврале иракский экспорт нефти резко сократился — с 3,36 миллиона баррелей в сутки в феврале до 131 тысячи баррелей в сутки в апреле. Более 90% бюджета Ирака финансируется долларовыми доходами от экспорта нефти, причем почти все поставки проходят через Ормузский пролив.

Багдад также объявил о начале работ над новым трубопроводом Басра–Хадита пропускной способностью 2,5 миллиона баррелей в сутки. В августе Ирак и Турция заключили годовое соглашение о продолжении потоков нефти с экспортной мощностью 750 тысяч баррелей в сутки.

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