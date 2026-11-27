Иракская SOMO отложила загрузку партий нефти общим объёмом от 20 до 30 млн баррелей. Об этом OilPrice сообщает со ссылкой на Bloomberg и неназванные источники.

Часть загрузок перенесли на декабрь

Грузы должны были загрузить в ноябре. Однако в первые десять дней декабря планируют загрузить лишь часть из них. Причина задержки пока не установлена.

По данным Bloomberg, покупатели иракской нефти ищут альтернативные партии с быстрой доставкой с Ближнего Востока. На этом фоне цены на ближневосточную нефть выросли. Издание отмечает, что покупатели искали альтернативы именно в регионе, а не в других частях мира.

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Риски маршрута через Ормузский пролив

OilPrice называет одним из возможных объяснений рост рисков транспортировки через Ормузский пролив — единственный морской маршрут Ирака из Персидского залива в открытое море. При этом издание подчёркивает, что эта версия не имеет официального подтверждения.

В материале также отмечается, что среднесуточная добыча нефти в Ираке в октябре составила 4,6 млн баррелей. Это самый высокий показатель страны с 2019 года и на 540 тыс. баррелей в сутки больше, чем в сентябре.

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