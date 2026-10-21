Власти Ирака заявили о возможных юридических мерах против людей, которые через медиа призывают противодействовать плану передачи всего оружия под контроль государства. Правящий альянс «Координационная рамка» подтвердил намерение урегулировать вопрос вооружений вне государственного контроля до 30 июня 2027 года, сообщает Asharq Al-Awsat.

Уголовные жалобы

Офис премьер-министра поручил государственным учреждениям обеспечивать исполнение закона и обращаться с уголовными жалобами против тех, кто через медиа подстрекает к противодействию или пытается препятствовать решениям об исключительном праве государства на оружие. В правительстве подчеркнули, что свобода слова и деятельность медиа гарантируются конституцией, но должны осуществляться в рамках закона, с уважением к общественному порядку и правам граждан.

В заявлении отметили, что эти свободы нельзя использовать для подстрекательства к насилию или внутреннему конфликту, поддержки оружия вне контроля государства или запрещенных группировок. В качестве правовой основы правительство назвало конституцию и статьи 2 и 4 антитеррористического закона №13 от 2005 года. Также там сослались на позицию Высшего судебного совета, согласно которой применение, поддержка или угроза применения оружия вне государственной власти подпадают под действие этого закона.

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Позиция парламента и силовиков

Спикер парламента Хайбат аль-Халбуси поддержал юридические меры правительства, назвав их необходимыми для сохранения гражданского мира, исполнения закона и установления государственного контроля над всем оружием. Он добавил, что привлечение виновных к ответственности должно происходить с соблюдением конституционных прав, правовых гарантий и принципа равенства перед законом.

Глава иракского Управления медиа безопасности Саад Маан сообщил, что специализированные подразделения отслеживают и анализируют случаи подстрекательства и призывы препятствовать решениям о разоружении. По его словам, никаких действий не будут предпринимать без судебного разрешения.

Условие относительно иностранных войск

Багдад заявляет, что план разоружения вступит в силу после вывода сил международной коалиции. В то же время министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара сохранит военное присутствие в Ираке и Сирии, пока не сочтет безопасность на своих границах полностью гарантированной. Вывод турецких войск является одним из условий, которые иракские вооруженные группировки выдвигали во время переговоров по инициативе.

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