В Манаме, Бахрейн, советник по национальной безопасности Ирака Касим аль-Абуди заявил, что Багдад намерен сохранять нейтралитет в случае возобновления войны между США и Ираном. Он также заверил, что Ирак сделает все возможное, чтобы не допустить угроз для государств Персидского залива со своей территории, сообщает The National.

По словам аль-Абуди, в Ираке существует широкий национальный консенсус относительно невмешательства в конфликт. Он отметил, что симпатии к одной из сторон не должны превращаться в конкретные действия. Советник подчеркнул, что война уже нанесла Ираку значительный ущерб: в течение нескольких месяцев страна не могла экспортировать нефть, а экономическая ситуация была крайне сложной.

Контроль над вооружением группировок

Аль-Абуди заявил, что Ирак достиг заметного прогресса в передаче под государственный контроль оружия, которым располагают вооруженные группировки. По его словам, этот вопрос обсуждался в течение нескольких месяцев и был оформлен в четкие национальные рамки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн ранее заявлял, что страна рассчитывает до 30 июня 2027 года передать под контроль государства вооружение вооруженных групп, несмотря на сопротивление части влиятельных группировок, связанных с Ираном. Сначала правительство установило дедлайн до 30 сентября, когда должна была завершиться военная миссия коалиции во главе с США в Ираке, однако позднее срок продлили до июня 2027 года.

Отношения с Кувейтом и угроза ИГИЛ

Советник также сообщил о стремлении Багдада урегулировать нерешенные вопросы с Кувейтом, в частности споры о морской границе и водном пути Хор-Абдалла, судьбе кувейтцев, пропавших без вести после вторжения Ирака в 1990 году, а также о кувейтском имуществе, вывезенном тогда из страны. В сентябре стороны договорились создать совместную рабочую группу для проработки этих вопросов.

Относительно группировки «Исламское государство» аль-Абуди сказал, что Ирак в значительной степени победил ИГИЛ, хотя небольшие группы боевиков все еще могут действовать в отдаленных районах. Он назвал ситуацию в сфере безопасности контролируемой и отметил, что страна продолжает сотрудничать с региональными и международными партнерами в рамках Глобальной коалиции против ИГИЛ, в частности в вопросах обмена разведданными.

Читай нас в