Иракские силы безопасности сообщили о гибели трех подозреваемых боевиков в результате авиаудара в районе Алтун-Купри в провинции Киркук. Еще одного подозреваемого задержали во время операции, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Управление медиа безопасности при главнокомандующем вооруженными силами Ирака.

Операция в районе Алтун-Купри

По данным ведомства, операцию провели в пятницу в 20:00 по местному времени после разведывательного наблюдения, которое осуществлял Директорат военной разведки. Удар нанесла армейская авиация в зоне ответственности 32-й пехотной бригады 8-й механизированной дивизии.

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Задержание подозреваемого

Силы безопасности также задержали подозреваемого, которого обвиняют в перевозке трех человек, погибших в результате авиаудара. После операции в районе продолжались поисковые мероприятия, а Управление медиа безопасности сообщило, что дополнительные детали будут обнародованы позднее.

Провинция Киркук остается одним из районов проведения контртеррористических операций в Ираке. В декабре 2017 года страна объявила о победе над группировкой «Исламское государство», однако ее ячейки, по сообщению агентства, продолжают действовать и совершать единичные нападения в северных, западных и восточных районах страны.

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