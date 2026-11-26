Власти Ирака опровергли сообщения о продвижении армейских подразделений к полуавтономному Курдистану на фоне обострения спора между Багдадом и Эрбилем. Представитель правительства Хайдер аль-Аббуди заявил государственному телеканалу Al Iraqiya, что движения воинских частей в направлении региона нет.

Как сообщает The National, заверения прозвучали после встречи в Багдадском дворце, участники которой договорились провести национальный диалог для урегулирования конституционной напряженности между федеральным правительством и властями Курдистана. Во встрече участвовали президент Низар Амеди, премьер-министр Али аль-Заиди, спикер парламента Хебат аль-Халбуси и глава Высшего судебного совета Фаик Зайдан.

Диалог запланирован на 1 декабря

Зайдан подчеркнул необходимость соблюдения конституции. Он отметил, что споры о толковании ее положений должны передаваться в Федеральный верховный суд. Участники встречи одобрили его инициативу провести 1 декабря национальный диалог под его эгидой. К нему должны быть привлечены стороны, причастные к спору между федеральным правительством и Региональным правительством Курдистана.

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Напряженность усилилась после того, как Али аль-Заиди приказал федеральным властям взять под контроль пограничные переходы, которыми управляют власти Курдистана, а также потребовал полномочий в отношении нефтяных месторождений, контролируемых курдскими силами безопасности. Региональное правительство отвергло эти распоряжения как неконституционные, одновременно заявив о готовности сотрудничать с федеральными властями в борьбе с коррупцией и призвав прекратить контрабанду нефти по всему Ираку.

Решение суда и запланированные митинги

Днем ранее Федеральный верховный суд подтвердил полномочия Багдада в вопросах охраны границ, пограничных переходов, таможни, фискальной политики и надзора за нефтегазовыми операциями, в том числе на территориях под управлением Курдистана. Суд также заявил, что федеральное правительство может развертывать войска для охраны международных границ и контролировать работу служб на всех пограничных переходах.

В Эрбиле и других городах Курдистана на четверг были запланированы митинги против решений Багдада. Самую крупную акцию ожидали в городском парке Эрбиля возле исторической цитадели.

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