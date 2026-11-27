Ирак увеличил экспорт нефти до 3,6 миллиона баррелей в сутки. Об этом министр нефти Басим Мохаммед Худейр аль-Абади сообщил Иракскому информационному агентству, пишет OilPrice.

Рост экспорта

В октябре экспорт Ирака оценивали в 3,4 миллиона баррелей в сутки, тогда как в сентябре он составлял 2,65 миллиона баррелей в сутки. По данным издания, страна нарастила поставки через Ормузский пролив, по трубопроводу в турецкий средиземноморский порт Джейхан, а также грузовиками в Сирию.

По словам министра, нефтяные доходы Ирака в октябре достигли 8,8 миллиарда долларов и стали самыми высокими с начала войны с Ираном. Он также заявил о беспрецедентных объемах экспорта мазута, серы и нефтяного дистиллята. Поступления от продажи этих продуктов превысили 4,5 миллиарда долларов, по его словам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка производственных мощностей

Ирак, второй по объему добычи член ОПЕК после Саудовской Аравии, стремится добиться существенного повышения оценки своих производственных мощностей. От этой оценки зависят базовые уровни, по которым могут определяться квоты или сокращения добычи.

Багдад не согласен с оценкой ОПЕК+, согласно которой страна может стабильно добывать менее 5 миллионов баррелей в сутки. Иракская сторона хочет, чтобы организация признала мощность примерно на уровне 6 миллионов баррелей в сутки. По действующему соглашению ОПЕК+ предельный уровень добычи Ирака составляет 4,431 миллиона баррелей в сутки.

Переговоры с американскими компаниями

Министр добавил, что Ирак обсуждает возможные инвестиции в несколько нефтяных месторождений с американскими ExxonMobil, Chevron и ConocoPhillips. ОПЕК+ привлекла внешних консультантов для оценки производственных возможностей стран-членов перед принятием решений о разрешенных объемах добычи.

Читай нас в