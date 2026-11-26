Иракский суд в четверг должен вынести приговоры 20 гражданам Франции, обвиняемым в принадлежности к группировке «Исламское государство» (ИГИЛ). Это происходит на фоне судебных процессов над тысячами подозреваемых в джихадизме, переведённых в Ирак из соседней Сирии.

Как сообщает France 24, эти 20 мужчин входят в группу из 47 французских граждан, которых судят в Ираке с сентября после перевода из Сирии в прошлом году. Ранее 15 человек из этой группы были приговорены к пожизненному заключению, а ещё одному назначили 15 лет лишения свободы.

Среди подсудимых

Среди ожидающих решения — Адриен Гиар. Он озвучил заявление ИГИЛ об ответственности за нападение во французской Ницце в 2016 году, когда водитель грузовика въехал в толпу во время празднования Дня взятия Бастилии. Тогда погибли 86 человек.

В деле также фигурируют Тома Колланж, Ромен Гарнье, работавший на радиостанции группировки, и Кентен Ле Брен, появлявшийся в пропагандистском видео. Во время слушаний большинство подсудимых признали вину, а все выразили сожаление о присоединении к группировке. Некоторые просили репатриировать их во Францию.

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Юрисдикция и другие процессы

Франция репатриировала сотни членов семей джихадистов, однако в основном отказывалась возвращать мужчин, обвиняемых в причастности к группировке. Часть подсудимых заявляла, что находилась только в Сирии, поэтому ставила под сомнение рассмотрение их дел в Ираке.

Ирак преследует их по антитеррористическому законодательству за присоединение к ИГИЛ независимо от того, действовали ли они в Ираке или Сирии. В феврале страна также приняла более 5 700 задержанных, связанных с ИГИЛ, из более чем 60 государств после их перевода Соединёнными Штатами из Сирии, где они годами находились в тюрьмах под контролем курдских сил.

Суды над этой группой начались в воскресенье со слушаний по делам граждан Сирии. Правозащитные организации критиковали иракские процессы, называя их поспешными и не обеспечивающими надлежащую правовую процедуру.

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