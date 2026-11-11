В Тегеране администрация президента Масуда Пезешкиана готовит бюджетный сценарий на случай сокращения нефтяных доходов Ирана до нуля из-за санкций и морской блокады. Об этом Al Jazeera сообщает со ссылкой на заместителя по координации планирования и бюджета Организации планирования и бюджета Ирана Мохаммада Гасеми.

В бюджетной директиве от 3 ноября правительство предусмотрело два варианта развития событий. Первый предполагает продолжение санкций, морской блокады и нынешних региональных условий. Второй основан на смягчении финансовых и торговых ограничений, в частности существенном или полном снятии блокады.

Сокращение экспорта нефти

По данным американских медиа, госсекретарь США Марко Рубио заявил коллегам из G7, что морская блокада, строгие санкции и ограничения на сухопутных границах Ирана могут продолжаться без определенного срока. Позже он заявил, что иранская экономика «продолжает разрушаться», и прогнозировал ухудшение ситуации в течение одного-трех месяцев.

Американские военные утверждают, что во время блокады перенаправили 147 судов и вывели из строя пять, а также уничтожили 10 иранских нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом Корпуса стражей исламской революции. Министерство финансов США заявило, что с 25 августа Иран не загружал нефть на суда.

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В конце октября аналитическая компания Kpler оценила, что добыча нефти в Иране в предыдущие месяцы упала ниже 2 млн баррелей в сутки. В январе страна добывала 3,45 млн баррелей сырой нефти в день, а в феврале — 3,59 млн. Kpler также ожидала, что поступления от продажи сырой нефти и конденсата могут исчерпаться примерно в середине декабря из-за задержек платежей китайских покупателей.

Риски для бюджета и населения

Нефть составляла примерно треть запланированного государственного финансирования в бюджетном предложении Ирана на 2026–2027 годы. Экономист Исаак Саидиан отметил, что резкое падение нефтяных доходов осложнит финансирование текущих расходов, выплату зарплат и пенсий, обеспечение основными товарами и поддержание стоимости национальной валюты.

По данным Статистического центра Ирана, годовая инфляция в месяце иранского календаря, завершившемся 22 октября, достигла почти 89%. Правительство планирует сосредоточиться на бюджетной дисциплине, поддержке домохозяйств и усилении контроля над банками, а также продолжить выдачу электронных продовольственных купонов.

Саидиан считает, что власти могут пересмотреть государственные расходы, налоговые льготы и меры по борьбе с уклонением от уплаты налогов, а также прибегнуть к выпуску облигаций и продаже части необязательных государственных активов. В то же время он предостерег, что сокращение расходов на зарплаты, пенсии или социальную поддержку углубит бедность.

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