Иран готовится возобновить экспорт сырой нефти, хотя Соединенные Штаты заявили о намерении усилить морскую блокаду иранских портов. По информации OilPrice, США ввели блокаду ранее в этом году в ответ на закрытие Ираном Ормузского пролива.

Перевалка между танкерами

Bloomberg сообщил, что груз иранской нефти был перегружен с танкера класса Suezmax, находящегося под санкциями США, на танкер среднего размера, не внесенный в санкционные списки. Эти данные предоставили организация United Against Nuclear Iran и сервис отслеживания судов Kpler.

Reuters со ссылкой на основателя TankerTrackers.com Самира Мадани также сообщал о танкере, который в Персидском заливе загрузил нефть с другого судна.

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Заявление Центрального командования США

Центральное командование США заявило, что суда, принимающие груз путем перевалки с судна, связанного с Ираном, будут считаться целями для противодействия обходу блокады, даже если они не заходят в иранские порты. Как передает Shipping Telegraph, такие суда могут остановить, подняться на борт, перенаправить, захватить или приказать им следовать в иранский порт, откуда происходил груз.

Идея конвоя в Китай

Иранские СМИ, связанные с Корпусом стражей исламской революции, сообщили об идее отправить в Китай конвой танкеров с нефтью вопреки блокаде США. В этих публикациях предполагалось, что возможность иранского ответа в отношении целей в государствах Персидского залива может сдержать применение американских ограничений.

По данным Kpler, в марте Иран экспортировал около 2 млн баррелей нефти и конденсата в сутки, почти весь этот объем поступал в Китай. С июля экспорт прекратился, а добыча сократилась до 1,8 млн баррелей в сутки — примерно половины довоенного уровня.

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