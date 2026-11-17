Министры иностранных дел Ирана и Омана обсудили безопасность морских коридоров для беспрепятственного судоходства и торговли в районе Ормузского пролива. Об этом со ссылкой на Министерство иностранных дел Омана сообщает OilPrice.

Диалог и переговоры

Глава МИД Омана Саид Бадр аль-Бусаиди и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также говорили о восстановлении каналов для диалога и переговоров. В Омане заявили, что эти усилия направлены на расширение взаимопонимания между вовлеченными сторонами и предотвращение дальнейшей эскалации кризиса и его последствий.

Оман также играл посредническую роль в попытках вовлечь США и Иран в непрямые переговоры при посредничестве некоторых стран Ближнего Востока, отмечает издание.

Инциденты с танкерами

Переговоры состоялись на фоне активизации сообщений об атаках на нефтяные танкеры в Ормузском проливе в последние недели. По данным издания, в октябре было наибольшее количество сообщений об атаках на танкеры в проливе или вблизи него с начала войны в конце февраля.

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Иран в течение нескольких дней почти ежедневно сообщал об инцидентах с судами, которые, по утверждению Тегерана, наталкивались на морские мины в коридорах, определенных властями страны как несанкционированные.

Сообщения UKMTO

Британская служба морских торговых операций UKMTO в понедельник сообщила о двух отдельных инцидентах в районе пролива. В одном случае, согласно сообщению офицера безопасности компании, танкер, выходивший из Ормузского пролива, был поражен неизвестным снарядом; это вызвало пожар в машинном отделении.

Второй инцидент произошел в семи морских милях к северу от оманского Хасаб. Согласно сообщению третьей стороны, атака на танкер вывела судно из строя и также привела к пожару в машинном отделении. По имеющимся данным, экипажи обоих судов не пострадали.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в интервью Al Jazeera заявил, что судоходство в Ормузском проливе не вернется к довоенным условиям. Он также утверждал, что правила в проливе должны определять два прибрежных государства.

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