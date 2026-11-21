В Иране министр иностранных дел Аббас Арагчи заявил, что Тегеран стремится к дипломатическому завершению войны с Соединёнными Штатами, однако перед дальнейшими шагами хочет получить от Вашингтона гарантии серьёзности намерений в отношении переговоров. Как сообщает The Japan Times, Иран и США продолжают передавать сообщения через посредников.

Условия Тегерана

По словам Арагчи, Иран добивается соглашения, которое гарантировало бы отсутствие новой войны. Он также сказал, что Тегеран обсуждал с посредниками форму и характер мер по укреплению доверия.

Одной из красных линий Ирана министр назвал сохранение в стране запасов высокообогащённого урана. В то же время Арагчи считает возможным справедливое решение вопроса ядерных материалов с учётом национальных интересов Ирана и потребностей страны.

Ранее упоминались возможные формулы урегулирования спора между Тегераном и Вашингтоном, в частности разбавление запасов высокообогащённого урана под наблюдением Международного агентства по атомной энергии. По оценке МАГАТЭ, на момент ударов Израиля и США по иранским ядерным объектам в июне 2025 года Иран имел 440,9 килограмма урана, обогащённого до 60%. Какая часть этого запаса сохранилась, неизвестно.

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Реакция США и посредничество Катара

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в пятницу заявил, что Иран хочет договорённости, однако не хочет соглашения на приемлемых для него условиях.

Издание отмечает, что США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, после чего Тегеран нанёс удары по Израилю и государствам Персидского залива, где размещены американские военные базы. Конфликт дестабилизировал Ближний Восток, нарушил судоходство, способствовал росту мировых цен на энергию и вовлёк страны региона.

Во вторник представители Катара и Ирана провели встречу, призванную сблизить позиции и сократить разногласия между предложениями, представленными в ходе переговоров.

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